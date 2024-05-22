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Президент России наградил двух воронежцев

Владимир Путин подписал указ о награждении двух жителей Воронежской области. Документ был опубликован накануне, 21 мая.

Так, знак отличия получила Ирина Князева, заместитель руководителя аппарата губернатора и глава управления госслужбы и кадров областного правительства. Ее наградили за безупречную службу. Кроме того, в указе президента была отмечена еще Людмила Шерстюкова, заместитель начальника учебного центра профквалификации ЮВЖД. Женщину также наградили за заслуги в профессии и подготовке молодых кадров.

Ранее в Воронежской области звание «Мать-героиня» получила жительница Новоусманского района Надежда Малкина. Женщина вместе с мужем воспитала 12 детей — семь сыновей и пять дочерей. Некоторые из них уже выросли и обзавелись своими детьми.