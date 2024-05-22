Президент России наградил двух воронежцев

Так, знак отличия получила Ирина Князева, заместитель руководителя аппарата губернатора и глава управления госслужбы и кадров областного правительства. Ее наградили за безупречную службу. Кроме того, в указе президента была отмечена еще Людмила Шерстюкова, заместитель начальника учебного центра профквалификации ЮВЖД. Женщину также наградили за заслуги в профессии и подготовке молодых кадров.