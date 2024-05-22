Володин прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. <…> Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой», — написал он в телеграм-канале. Володин назвал МУС одной из «карманных структур», которые Вашингтон используют «в виде декорации для управления миром».
По мнению спикера Госдумы, это недопустимо. «Только укрепление многополярного и справедливого мироустройства позволит избавиться от политического мошенничества Соединенных Штатов и решить многие глобальные проблемы», — заключил он.
Ранее, 20 мая, судьи МУС запросили арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также руководства ХАМАС, в частности лидера движения Яхьи Синвара. Всем предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Американские власти сочли возмутительными планы МУС арестовать Нетаньяху, подчеркнув, что между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента.
И Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.