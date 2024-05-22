Володин прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

«Соединенные Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей. <…> Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой», — написал он в телеграм-канале. Володин назвал МУС одной из «карманных структур», которые Вашингтон используют «в виде декорации для управления миром».