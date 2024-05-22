Финляндия прорабатывает детали по обновлению морских границ в Балтике

Минобороны РФ во вторник предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу её внутренних морских вод. В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу — январь 2025 года.
«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать в соответствии с ней», — написала она в соцсети X.