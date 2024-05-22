В Челябинской области решили, каким будет закон о запрете «наливаек», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, с 1 апреля 2024 года регионы могут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Новации обсудили на Общественном совете по предпринимательству и инвестиционной деятельности при Законодательном Собрании Челябинской области.
«Обсуждается проект закона, разрешающий розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Кроме того, предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в таких заведениях с 22.00 до 10.00 в рабочие дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздники», — говорится в комментарии.
«Пункты розлива таких спиртных напитков должны быть ограничены по времени работы и работать цивилизованно. Законопроект учитывает интересы как жителей, так и добросовестных предпринимателей, направлен на упорядочение деятельности кафе, баров и буфетов», — прокомментировал председатель Комитета по предпринимательству Евгений Илле.
Члены Общественного совета приняли решение поддержать законопроект.