В Челябинской области решили, каким будет закон о запрете «наливаек»

«Обсуждается проект закона, разрешающий розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Кроме того, предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в таких заведениях с 22.00 до 10.00 в рабочие дни и с 23.00 до 10.00 в выходные и праздники», — говорится в комментарии.