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Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Военные чиновники в Киеве советуют гражданам Украины приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы, сообщает журнал Foreign Affairs.

Источник: РИА "Новости"

«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — говорится в публикации издания.

По мнению бывшего чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с «долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины».

Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.