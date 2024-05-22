Киев готовится к потерям территорий, сообщили СМИ

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.