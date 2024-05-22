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Саянская ТИК ведет подготовку к выборам мэра города

Иркутская область, НИА-Байкал — Саянская территориальная избирательная комиссия ведет подготовку к выборам мэра Саянска, запланированным на единый день голосования.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

По информации пресс-службы облизбиркома, городская дума должна назначить выборы с 9 по 19 июня. После официального опубликования решения о назначении выборов начнется выдвижение кандидатов, которое завершится к 24 июля (за 45 дней до дня голосования).

Как напомнила председатель Саянской территориальной избирательной комиссии Ирина Матвеенко, участвовать в выборах мэра в качестве кандидатов могут граждане, достигшие 21 года. Кандидаты могут быть выдвинуты от политических партий, общественных объединений, а также в порядке самовыдвижения. Срок полномочий главы города составляет пять лет.