Саянская ТИК ведет подготовку к выборам мэра города

Как напомнила председатель Саянской территориальной избирательной комиссии Ирина Матвеенко, участвовать в выборах мэра в качестве кандидатов могут граждане, достигшие 21 года. Кандидаты могут быть выдвинуты от политических партий, общественных объединений, а также в порядке самовыдвижения. Срок полномочий главы города составляет пять лет.