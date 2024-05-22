Наказание за вандализм могут ужесточить в Казахстане

Как сообщает пресс-служба мажилиса парламента, в рамках нового Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» ко второму чтению депутаты разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм.
«Статья 203 Уголовного кодекса “Умышленное уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность” дополняется такими квалифицирующими нормами, как совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.
Нарушение по статье 294 «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 МРП (ранее 50 МРП) до 200 МРП (ранее 160 МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток (ранее 40 суток)", — отмечается в сообщении мажилиса.
Данная статья, как пояснили в пресс-службе, дополнена частью 2 «совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно».
Такие деяния наказываются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Норма по ужесточению наказания принята депутатами мажилиса и законопроект ушел на рассмотрение в сенат.
Напомним, вопросы ужесточения наказания за вандализм поднимались и ранее. Так, в ноябре прошлого года депутат Сергей Пономарев высказался об участившемся вандализме в Казахстане, заявив, что существующее наказание стоит ужесточить. Тогда же он, как одну из мер, предложил увеличивать штрафы.
Стоит также отметить, что в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.