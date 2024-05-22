На территории Южного военного округа стартовали учения по применению ядерного оружия

Россия приступила к проведению масштабных учений по применению ядерного оружия. Тренировочные мероприятия проходят на территории Южного военного округа.



Причиной для организации учений послужили провокационная риторика и угрозы со стороны Запада. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.



В рамках первого этапа маневров военнослужащие оттачивают свои навыки в подготовке и эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса «Искадер». Они практикуются в получении и снаряжении специальных боеприпасов. Персонал ракетных комплексов занимается отработкой скрытного выдвижения в позиционный район. Это необходимо для подготовки к проведению ракетных пусков.



Также в учениях задействованы самолеты, оснащенные ядерными боеголовками ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».



Основная цель этих учений заключается в поддержании боеготовности воинских частей, ответственных за применение нестратегического ядерного оружия. Тем самым Россия демонстрирует защиту своей территориальной целостности и суверенитета в ответ на негативные заявления отдельных представителей Запада.



Генеральный штаб Вооруженных сил России контролирует ход учений, которые проводятся в соответствии с директивой президента Владимира Путина. Начало подготовки к маневрам было объявлено Министерством обороны 6 мая. Однако конкретные сроки их проведения не были обнародованы.