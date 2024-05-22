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Норвегия объявила о признании Палестинского государства

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о решении страны официально признать Палестинское государство. По данным источников Politico, об аналогичном решении сегодня, 22 мая, объявят Ирландия и Испания. До этого из страны Европы только Швеция признала Палестину.

Источник: Reuters

По данным Politico, в течение последних нескольких недель власти Ирландии обсуждали потенциальные сроки признания Палестинского государства в ходе встреч с представителями правительств Испании, Словении, Бельгии, Норвегии и Мальты. Все эти страны «в целом разделяют мнение Ирландии» о том, что Евросоюз должен признать Палестину. О планах Ирландии также говорили источники Reuters.