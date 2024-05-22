Захарова: ШОС не хочет допустить эксперимента США на евразийском пространстве

«Страны Шанхайской организации сотрудничества не хотят допускать очередного эксперимента на своей территории, зная, к чему подобное приводит в других частях света, — продолжила она. — Мало того, это же не просто знание, понимание того, что может быть. Это же понимание того, какая колоссальная ответственность ложится и ляжет на наши страны, если западники своими влажными лапками доберутся и начнут насаждать на нашем общем пространстве демократию в их понимании этого слова. Поэтому все же прекрасно понимают, что это будет та самая дополнительная работа по исправлению ошибок, которую нужно будет делать, и никто этого не хочет».