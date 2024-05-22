Захарова: ШОС не хочет допустить эксперимента США на евразийском пространстве

Как указала дипломат, видны активные попытки вмешательства США, Великобритании и стран Евросоюза в дела евразийского пространства, они хотят на него перенести «деструктивные процессы по встраиванию западной части Европы», но «в хорошем смысле слова не получится». «Получится так же, как получалось в других частях мира. Они научились разваливать, насаждать свои проблемы, не существовавшие ранее, или усугублять их», — отметила Захарова.
«Страны Шанхайской организации сотрудничества не хотят допускать очередного эксперимента на своей территории, зная, к чему подобное приводит в других частях света, — продолжила она. — Мало того, это же не просто знание, понимание того, что может быть. Это же понимание того, какая колоссальная ответственность ложится и ляжет на наши страны, если западники своими влажными лапками доберутся и начнут насаждать на нашем общем пространстве демократию в их понимании этого слова. Поэтому все же прекрасно понимают, что это будет та самая дополнительная работа по исправлению ошибок, которую нужно будет делать, и никто этого не хочет».
В качестве примеров экспериментов Вашингтона дипломат привела его действия в Афганистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она отметила, что США буквально пытаются «встроить под себя [пространство ОБСЕ], они разрушили все коллективные начала и основы ОБСЕ, которая сейчас превратилась в какое-то совершенно аморфное, неработающее, нерефлексирующее нечто».
«Они пытались навести как бы свой порядок в Афганистане, — напомнила Захарова. — США и Британия, которая там тоже в рядах НАТО присутствовала и индивидуально с точки зрения своих интересов, имели возможность технологически, про финансово даже не говорю, политически, геополитически там применить все свои знания и умения, и это привело ни к чему, кроме как к наращиванию деструктивных тенденций и взращиванию таких проблем, с которыми Штаты, как мы увидели, справиться-то не могут, поэтому и драпанули оттуда».