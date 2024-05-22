СМИ: в Пентагоне считают, что РФ удалось успешно перестроить ОПК

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. России удалось успешно перестроить оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на санкции, введенные против нее Западом из-за конфликта на Украине. Такое мнение выразил еженедельник Defense News со ссылкой на источники.
«Они (власти РФ — прим. ТАСС) действуют лучше, чем мы предполагали», — приводит издание слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, пожелавшего сохранить анонимность. Успехи РФ в наращивании производства продукции ОПК источники издания объясняют его изначальной устойчивостью, помощью дружественных стран и способностью РФ противостоять западным санкциям.
Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские войска добиваются постепенного прогресса в ходе специальной военной операции на Украине. Хейнс также утверждала, что якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения стали «одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу Москвы». Она полагает, что это «ускорило восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего начала» специальной военной операции.
Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, Вашингтон «распространяет дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По его словам, Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине.