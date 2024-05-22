СМИ: в Пентагоне считают, что РФ удалось успешно перестроить ОПК

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что российские войска добиваются постепенного прогресса в ходе специальной военной операции на Украине. Хейнс также утверждала, что якобы осуществляемые Китаем поставки в Россию компонентов и материалов двойного назначения стали «одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу Москвы». Она полагает, что это «ускорило восстановление военной мощи России» после «дорогостоящего начала» специальной военной операции.