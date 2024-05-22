Какие музеи получат статус национальных в Казахстане

Третий — Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева — ведущий художественный музей Республики Казахстан. Создан на базе объединения двух коллекций — Казахской Государственной художественной галереи им. Т. Шевченко, основанной в 1935 году, и Республиканского музея декоративно-прикладного искусства. В 1976 году выстроено прекрасное здание, где музей расположен и сегодня. Обладает коллекцией свыше 26 тысяч произведений — лучшей по численности и художественному качеству произведений. Музей энциклопедического типа, представляет различные периоды и регионы в истории развития мирового и национального искусства. Основная часть коллекции представляет ключевые этапы развития искусства Казахстана — традиционного прикладного и профессионального изобразительного. Постоянная экспозиция также знакомит зрителя с разделами западноевропейского и русского искусства, творческим наследием стран Востока.