Илан Шор: «Молдавский народ мирный и толерантный, но всему есть предел»

«Мы знали, что власть будет ломать нас, стирая наши идентичность, традиции, историю. Делать вид, что нет Дня Победы. А есть “день Европы”, где демонстрируют оружие — без него и дня не прожить в их европейском “мире”. А дальше, ясно, “фестиваль ЛГБТ”», — заявил Шор.