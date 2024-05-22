Илан Шор: «Молдавский народ мирный и толерантный, но всему есть предел»

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор прокомментировал новость о том, что в Молдове пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества в июне.
«Мы знали, что власть будет ломать нас, стирая наши идентичность, традиции, историю. Делать вид, что нет Дня Победы. А есть “день Европы”, где демонстрируют оружие — без него и дня не прожить в их европейском “мире”. А дальше, ясно, “фестиваль ЛГБТ”», — заявил Шор.
Лидер оппозиции считает, что эта пропаганда уничтожает ценности и лишает детей прочной основы — традиционной семьи.
«Молдавский народ мирный и толерантный, но всему есть предел. Мы обращаемся к власти. Найдите смелость уважать наши, молдавские традиции. Уважать семьи, которые и вас в том числе воспитали. Санду ведь не жила с “родителем 1 и 2”», — говорит Шор.