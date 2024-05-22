Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама

Предшественником То Лама был Во Ван Тхыонг, он ушел в отставку в марте 2024 года спустя год после назначения. Как заявили в ЦК компартии, экс-президент нарушил «этику должностного лица». CNN передавал, что отставка Во Ван Тхыонга последовала спустя несколько дней после ареста экс-главы провинции Куангнгай по подозрению в коррупции. Помимо прочего, суд рассматривает дело о «финансовой афере на несколько миллиардов долларов» в городе Хошимин, где бывший президент был чиновником.