Интересы людей в приоритете: главное из первого выступления Дмитрия Демешина в Хабаровском крае

Сегодня Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО, представил нового руководителя Хабаровского края — Дмитрия Демешина. Событие прошло в торжественной обстановке, где собрались члены правительства, депутаты разных уровней и представители общественности.
Как известно, 15 мая президент Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, освободив его от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации.
Юрий Трутнев подчеркнул, что в связи с предыдущим опытом работы заместителем генерального прокурора России, врио губернатора полностью погружен в жизнь Хабаровского края. Дмитрий Демешин, в свою очередь, заявил, что уже пять лет служит в регионе и для региона, знает его особенности и намерен продолжить все запланированные проекты.
«У Хабаровского края есть огромный потенциал, который нужно развивать. Желаю Дмитрию Викторовичу успехов. В первую очередь, он будет следить за выполнением указаний и решений президента Российской Федерации», — сообщил Юрий Трутнев.
Сам же Демешин отметил, что в регионе уникальная природа, просторы и, что самое главное, люди, которые четко знают, что хотят, и умеют достигать результатов.
«Защита прав человека и развитие региона — это наша основная задача» — добавил новый руководитель Хабаровского края.
Помимо основных вопросов обсудили и промышленный потенциал Хабаровского края. Как сказал Дмитрий Демешин, необходимо развивать промышленный кластер, создавать совместные предприятия рядом с ключевыми отраслями нашей промышленности.
«Это мы должны делать своими силами. Я считаю целесообразным создание промышленного кластера, который будет активно заниматься разработкой новых технологий в Хабаровском крае. Мы должны обеспечить технологическую модернизацию предприятий. Важно понимать, что любая организация, начиная с одежды и заканчивая инструментами, использует много оборудования, которое можно и нужно приобретать у местных производителей. Это одна из задач, которую я ставлю перед правительством Хабаровского края», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.
«Я, основываясь на предыдущем опыте работы, всегда с пониманием относился к любым формам адекватной оппозиции, так как критика власти необходима, и власть должна реагировать на нее реальными действиями. Поэтому, или чиновники будут служить интересам населения, или мы избавимся от них», — отметил Дмитрий Демешин.
Сейчас же осталось дождаться выборов губернатора, которые состоятся 8 сентября в рамках Единого дня голосования. А в данный момент Юрий Трутнев и Дмитрий Демешин проводят совещание в правительстве края, посвященное мастер-планам развития дальневосточных городов.
Как отмечают эксперты, красной линией в выступлении Дмитрия Демешина прослеживается и вопрос справедливости. Он совершенно резонно отмечает, что люди устали от понятий «долгострои», некачественной социальной помощи, договорников и кумовства, которые, по словам, врио станут прошлой страницей жизни Хабаровского края.