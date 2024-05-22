Интересы людей в приоритете: главное из первого выступления Дмитрия Демешина в Хабаровском крае

«Это мы должны делать своими силами. Я считаю целесообразным создание промышленного кластера, который будет активно заниматься разработкой новых технологий в Хабаровском крае. Мы должны обеспечить технологическую модернизацию предприятий. Важно понимать, что любая организация, начиная с одежды и заканчивая инструментами, использует много оборудования, которое можно и нужно приобретать у местных производителей. Это одна из задач, которую я ставлю перед правительством Хабаровского края», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора.