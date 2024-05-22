«Власти продолжают курс на отток населения из страны»: Министерство образования Молдовы намерено упразднить два училища в Гагаузии

Наш блок «Победа» не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать.