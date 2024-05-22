«Власти продолжают курс на отток населения из страны»: Министерство образования Молдовы намерено упразднить два училища в Гагаузии

Министерство образования готовит реорганизацию в семи учебных заведениях Молдовы. В Гагаузии, по проекту Перчуна, профучилище в Чадыр-Лунге объединят с профучилищем в Вулканештах, заявила Евгения Гуцул, башкан Гагаузии.
Решение, как обычно, принимается правительством без учета мнения жителей и профессионального сообщества. Для официального Кишинева не существует ничего, кроме их интересов. Эти действия я лично, мои коллеги, педагоги, студенты училищ считаем вредительством. Это наносит ущерб системе образования, бьет по преподавателям, по молодежи.
Почему правительство не считается с потерей рабочих мест? Заявлено о компенсациях, но они не заменят людям работу и стабильный заработок. Власти продолжают курс на отток населения из страны. Если молодежи негде учиться, она вынуждена уезжать за рубеж. И это поощряется режимом Санду.
Нам жизненно необходимо развивать свою систему образования, сохранять ее доступность и качество. Мы хотим, чтобы в наши вузы, училища и колледжи приезжали студенты из других регионов, а не наоборот.
Наш блок «Победа» не допустит, чтобы страна оказалась обезглавлена — лишена молодых специалистов, профессиональных кадров. Мы будем бороться за наши учебные заведения, за будущее нашей молодежи. Образование — это ключ к процветанию, и мы не позволим его у нас отобрать.