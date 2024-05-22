Ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской облдумы состоится 23 мая

Александр Гусев подведет итоги работы регионального правительства за 2023 год и обозначит приоритеты дальнейшего социально-экономического развития Воронежской области. В своем докладе глава региона расскажет о пятилетних планах и перспективах развития региона в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном строительстве, социальной и других сферах.