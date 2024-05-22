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Ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской облдумы состоится 23 мая

Трансляцию можно посмотреть в пабликах правительства региона.

Источник: Reuters

В четверг, 23 мая, состоится ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской областной думы. Жители смогут увидеть выступление главы региона в прямом эфире в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду, 22 мая.

Александр Гусев подведет итоги работы регионального правительства за 2023 год и обозначит приоритеты дальнейшего социально-экономического развития Воронежской области. В своем докладе глава региона расскажет о пятилетних планах и перспективах развития региона в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном строительстве, социальной и других сферах.

Начало — в 10:00. Прямой эфир можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».