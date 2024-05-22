Ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской облдумы состоится 23 мая

В четверг, 23 мая, состоится ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской областной думы. Жители смогут увидеть выступление главы региона в прямом эфире в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду, 22 мая.
Александр Гусев подведет итоги работы регионального правительства за 2023 год и обозначит приоритеты дальнейшего социально-экономического развития Воронежской области. В своем докладе глава региона расскажет о пятилетних планах и перспективах развития региона в сельском хозяйстве, промышленности, жилищном строительстве, социальной и других сферах.
Начало — в 10:00. Прямой эфир можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».