Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения этих стран признать Палестину суверенным государством, пишет The Times of Israel.
«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — сказал Кац.
Он предупредил об аналогичных мерах в случае, если Испания «последует примеру» Ирландии и Норвегии. По словам главы МИД Израиля, эти страны «вручают награду» палестинскому движению ХАМАС и Ирану. «Извращенный поступок этих государств является оскорблением жертв 7 октября, — сказал Кац. — Это также наносит ущерб усилиям по возвращению 128 [израильских] заложников».
Кац подчеркнул, что это решение «снижает вероятность установления мира и подрывает право Израиля на самооборону». Вместе с тем еврейское государство «полно решимости достичь своих целей: обеспечить безопасность граждан, свергнуть ХАМАС и вернуть заложников», добавил министр.
Ранее правительство Норвегии объявило о признании палестинского государства. Ирландия, как ожидается, сделает аналогичное заявление в ближайшее время.
Палестина является исторической областью на Ближнем Востоке. До Первой мировой войны она находилась под управлением Османской империи, после — Великобритании. В 1947 году ООН предложила разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское — и создать специальный международный режим для Иерусалима.
В начале месяца верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал признание Палестины Испанией, Ирландией и другими странами объединения 21 мая. Вместе с тем в Словении сообщали о планах озвучить такое решение к середине июня. По состоянию на конец апреля 2024 года независимость Палестины признали 139 из 193 государств-членов ООН.