Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

В начале месяца верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал признание Палестины Испанией, Ирландией и другими странами объединения 21 мая. Вместе с тем в Словении сообщали о планах озвучить такое решение к середине июня. По состоянию на конец апреля 2024 года независимость Палестины признали 139 из 193 государств-членов ООН.