Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось

«О “ничего не изменилось” и генеральские касты. Что ж, Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, назначенные в феврале командующие ВСУ — «генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает шансы на перемены и победу». Она утверждает, что с назначением Анатолия Багрилевича начальником генштаба бюрократия увеличилась вдвое. Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, по словам Безуглой, имитирует бурную деятельность, при этом подготовки людей перед отправкой на фронт почти нет.
«Сырский — главком ВСУ — сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль… жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в армии. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты», — отметила Безуглая.
По ее убеждению, ни 2014 год, когда начался конфликт в Донбассе, ни 2022 год, когда РФ начала спецоперацию, не привели к перестройке штабов ВСУ. Опасается, что, если в этом году это тоже не удастся сделать, наступит конец. «Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение… ВСУ не может оставаться кривым зеркалом», — добавила Безуглая.
Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления в 2023 году. Она настаивала, что «такое руководство должно уйти».
Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя «Мясником» и «Генералом 200». Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы Зеленский назначил Анатолия Баргилевича. Сухопутные войска вместо Сырского возглавил Павлюк.