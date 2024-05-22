Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось

По ее убеждению, ни 2014 год, когда начался конфликт в Донбассе, ни 2022 год, когда РФ начала спецоперацию, не привели к перестройке штабов ВСУ. Опасается, что, если в этом году это тоже не удастся сделать, наступит конец. «Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение… ВСУ не может оставаться кривым зеркалом», — добавила Безуглая.