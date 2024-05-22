Министры экологии стран ШОС встретились в Астане

Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поприветствовал участников встречи.
«За 23 года своей деятельности ШОС стала одним из влиятельных международных институтов и эффективным инструментом в укреплении сотрудничества между нашими странами. Экологические проблемы не имеют границ и для всех стран ШОС необходимо решать их только объединив усилия».
О том, что делают в каждой стране Шанхайской организации сотрудничества, рассказали представители государств.
Участники встречи рассмотрели возможности совместных действий в решении экологических вопросов, изменения климата, сокращению выбросов парниковых газов, эффективным управлением отходами, развития сотрудничества в области особо охраняемых природных территорий.