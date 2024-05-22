Набор в детские сады Астаны: что важно знать

По данным управления, в Астане 546 организаций дошкольного образования с общим охватом 69 953 ребенка. Из них государственных — 100, частных — 443, и три ведомственных детских сада.

«На электронном портале Indigo в общеобразовательной очереди зарегистрировано детей: от 0 до 6 лет — 47 899; от 2 до 6 лет — 37 596 детей».

Дети с особыми образовательными потребностями также получают направления в электронной системе Indigo в специальные дошкольные организации, коррекционные и санаторные группы при детских садах. По состоянию на текущий период в коррекционной очереди в системе зарегистрированы 964 ребенка, нуждающихся в специальном образовании.

По данным спикера, с 4 июня 2024 года планируется комплектование групп на новый 2024−2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях. Количество мест — 28 826. Из них для детей: с 1−2 лет — 147 мест; с 2−3 лет — 8397 мест; с 3−4 лет — 8253 места; с 4−5 лет — 6645 мест; с 5−6 лет — 5350 мест; с 6−7 лет — 34 места.