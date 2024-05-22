ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Молдавии Дорин Речан подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
«С учетом того, что Евросоюз де-факто находится в состоянии необъявленной войны с Россией, нет сомнения, что Молдавию готовят к возможной войне против России на Днестре», — сказал Сафонов.
Он отметил, что по словам главного «садовника» ЕС Жозепа Борреля, это позволит «совместно решать общие вопросы безопасности». «То есть Молдавию полностью включают в оборонные и разведывательные проекты ЕС и, скорее всего, НАТО. Против кого разведка? Глянем на карту, найдем Молдавию и сразу поймем: против Приднестровья и российских войск и военных объектов, расположенных на территории ПМР», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Кишинев будет обмениваться «разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок». Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
«Это и есть втягивание в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима. Все это требует от России и Приднестровья укрепления фактического союза между Москвой и Тирасполем по всем направлениям, включая военное и разведывательное. И, конечно, Россия имеет все основания раз за разом повторять, что она не будет ни выводить из ПМР остатки 14-й армии, ни менять миротворческий формат», — подчеркнул Сафонов.