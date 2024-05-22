ЕС готовит Молдавию к войне с Россией, считает эксперт

«Это и есть втягивание в антироссийскую коалицию, особенно в свете радикального прорумынского национализма правящего режима. Все это требует от России и Приднестровья укрепления фактического союза между Москвой и Тирасполем по всем направлениям, включая военное и разведывательное. И, конечно, Россия имеет все основания раз за разом повторять, что она не будет ни выводить из ПМР остатки 14-й армии, ни менять миротворческий формат», — подчеркнул Сафонов.