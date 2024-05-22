Как проведут каникулы челябинские школьники

Что касается трудового лагеря, то и такое возможно. Это сделано для того, чтобы заработать смогли все желающие. Заработная плата растет: в этом году она составит 7700 рублей за месяц, также дети в этих лагерях получают компенсацию от центра занятости в размере 1850 рублей. Ребята выходят работать по три часа пять дней в неделю. Подростки даже стоят в очереди в трудовые лагеря. Они получают первую запись в трудовую книжку, а зарплата приходит на банковскую карту — это достаточно важные и интересные аспекты.