Как проведут каникулы челябинские школьники

Около 20 000 из них — выпускники, их главная задача этим летом — сдать ЕГЭ и поступить в учебные заведения. Чем же будут заниматься остальные? Какие в городе есть возможности для досуга и подработки? Об этом мы беседуем с Сергеем Авдеевым, заместителем главы города по социальному развитию.
— Каким будет лето челябинских школьников? Скучным или веселым и беззаботным? Что интересного подготовили для них власти и педагоги?
— Чтобы ребята почувствовали атмосферу каникул, власти организовали масштабные фестивали в трех парках города. В парке Пушкина пройдет фестиваль мороженого. В прошлом году он собрал порядка 10 000 детей. Это был настоящий праздник: сверху печет, а в руках — холодное и вкусное. Было огромное количество бесплатного мороженого, конкурсы.
В этот же день в парке имени Тищенко состоится фестиваль Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Здесь произойдет еще одно знаковое событие: запуск новых аттракционов, которые монтировали в течение прошлого года. Надеемся, что все жители Металлургического района почувствуют приближение каникул.
В парке имени Гагарина пройдет «Зеленый марафон» для детей и взрослых, а также большой концерт на главной сцене. А 1 июня во всех пришкольных лагерях стартует первая смена — летние лагеря посетят не менее 23 000 ребят.
— Раньше казалось, что пришкольный лагерь — это скучно. Что-то изменилось?
— Сегодня спрос на такие лагеря большой — они организованы практически в каждом учебном заведении. У нас 136 школ, а лагерей даже больше — 165. Педагоги предусмотрели множество полезных развлекательных мероприятий: зарница, турниры по настольным и спортивным играм, посещение кино и театров. Второй год подряд оплата двухразового питания происходит за счет городского бюджета. Для родителей это очень удобно и не несет дополнительных расходов.
Смена длится 18 дней, а проходит весело и задорно, я знаю, что многие дети не хотят, чтобы она завершалась. Так всегда: все с нетерпением ждут каникул, а через два дня становится скучно.
Кстати, можно записать ребенка в лагерь в любую школу, не обязательно в ту, где он учится. Но на практике такие случаи бывают редко, ведь дети хотят оставаться среди одноклассников и друзей.
Что касается трудового лагеря, то и такое возможно. Это сделано для того, чтобы заработать смогли все желающие. Заработная плата растет: в этом году она составит 7700 рублей за месяц, также дети в этих лагерях получают компенсацию от центра занятости в размере 1850 рублей. Ребята выходят работать по три часа пять дней в неделю. Подростки даже стоят в очереди в трудовые лагеря. Они получают первую запись в трудовую книжку, а зарплата приходит на банковскую карту — это достаточно важные и интересные аспекты.
— Где еще подростки могут подработать летом?
— Законодательство позволяет несовершеннолетним работать. В этом году мы запустили новую программу по индивидуальному трудоустройству: собрано 55 заявок от челябинских работодателей. Среди них — камерный театр и «Южуралкондитер». Уверен, некоторым ребятам это поможет определиться с будущей профессией.
— А как подростки узнают о возможности подработки?
— «Входными воротами» должен стать сайт администрации города Челябинска или сайт комитета по делам образования, где баннеры с надписью «Лето» легко найти.
Вообще, трудоустройством занимается муниципальное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». Там все подробно описано: требования к кандидатам, документы. Могу сказать сразу, что для трудоустройства необходима двухэтапная вакцинация от клещевого энцефалита. Не упускайте этот важный момент, ведь ребята работают на свежем воздухе, иногда занимаются зелеными насаждениями. Это основное требование Роспотребнадзора, несмотря на акарицидную обработку.
— А как же спорт?
— Те, у кого энергии через край, успевают и поработать, и отдохнуть: ребята начинают принимать участие в различных спортивных мероприятиях. В этом плане в Челябинске сложилась очень хорошая практика. У нас есть муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город», которое координирует работу всех инструкторов на бесплатных площадках. Можно записаться в футбольную секцию для подготовки к турниру «Кожаный мяч». У нас в городе очень популярен баскетбол — строят и модернизируют много площадок, организуют турниры, и групповые тренировки.
Уверен, не менее 15 000 ребят заинтересуются программой «Спортивного города». Всем рекомендую зайти на сайт учреждения и изучить план мероприятий.
— В Челябинске очень много частных детских лагерей. Какие требования к их организации предъявляют власти? На что следует обратить внимание родителям?
— В первую очередь нужно посмотреть, внесен ли лагерь в реестр организаций, допущенных к летнему отдыху и оздоровлению детей. Такой реестр размещен на сайте министерства науки и образования Челябинской области и комитета по делам образования города.
Что еще очень важно: лагерей, действительно, много, но пока всего несколько из них получили положительное заключение Роспотребназдора и внесены в реестр. Мы глубоко не вникаем в образовательные программы частных лагерей, но на это обращаем пристальное внимание: их проверяет комиссия по организации отдыха.
Достаточно много ребят поедут и в загородные лагеря, это своеобразный курортно-санаторный отдых: в этом году реализовано более 30 000 путевок. Дети будут отдыхать в 28 лагерях Южного Урала. Шесть лагерей являются муниципальными. Все они получили разрешения от надзорных органов, их список также размещен на сайте комитета по делам образования города. Заходите, выбирайте, принимайте решение о том, куда отправлять ребенка.
Также хочу напомнить, что в Челябинске огромное количество детских библиотек. Современная библиотека — это не только место, где можно читать. В них проходит большое количество мероприятий: квесты, квизы, концерты. Здесь огромное количество детей, а мы хотим, чтобы их было еще больше. Даже летом. Чтобы не пропускать интересные события, советую подписаться на телеграм-канал управления культуры города.