Швеция выделила $3 млрд на поддержку Украины до 2026 года

«Швеция увеличит поддержку, и ее объем составит 75 млрд шведских крон ($3,3 млрд. — Ред.) в виде военной поддержки на 2024−2026 годы, 25 млрд ($1,1 млрд. — Ред.) шведских крон в год. Благодаря этому предложению общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 млрд шведских крон ($4,4 млрд. — Ред.)», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Швеция будет тратить свои финансы на Украину даже после 2026 года, «если речь идет о поставках замещающих покупок».
Ранее, 14 мая, Совет Евросоюза (ЕС) утвердил план обязательств Украины по проведению реформ, который необходим для открытия доступа страны к финансовой помощи в размере €50 млрд до 2027 года. Выделение финансовой помощи, в свою очередь, было одобрено еще в феврале всеми 27 членами ЕС.
До этого, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить Украине военную помощь на сумму почти $61 млрд.
12 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис допустил, что Киев уже в мае сможет получить около €1,9 млрд из фонда ЕС.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.