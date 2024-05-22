Швеция выделила $3 млрд на поддержку Украины до 2026 года

Ранее, 14 мая, Совет Евросоюза (ЕС) утвердил план обязательств Украины по проведению реформ, который необходим для открытия доступа страны к финансовой помощи в размере €50 млрд до 2027 года. Выделение финансовой помощи, в свою очередь, было одобрено еще в феврале всеми 27 членами ЕС.