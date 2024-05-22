Правительство области предусматривает 150 миллионов рублей на выборы

«В рамках поправок ко второму чтению предлагается 150 миллионов рублей на проведение выборов в рамках программы “Государственное управление и гражданское обществ”. Кроме того, мы предложили текстовую статью, которая дает право оперативно реагировать на корректировку сметы на проведение выборов и добавлять бюджетные ассигнование в рамках перераспределения средств в общих параметрах бюджета».