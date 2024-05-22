Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство области предусматривает 150 миллионов рублей на выборы

Соответствующие средства планируется предусмотреть в бюджете на 2024 год.

Источник: Новый Калининград

Правительство Калининградской области предусматривает в бюджете региона на 2024 год 150 млн рублей на проведение выборов. Соответствующие поправки представил в среду на заседании комитета Заксобрания по бюджету министр финансов Виктор Порембский.

«В рамках поправок ко второму чтению предлагается 150 миллионов рублей на проведение выборов в рамках программы “Государственное управление и гражданское обществ”. Кроме того, мы предложили текстовую статью, которая дает право оперативно реагировать на корректировку сметы на проведение выборов и добавлять бюджетные ассигнование в рамках перераспределения средств в общих параметрах бюджета».

сообщил министр финансов

Ранее пресс-служба Заксобрания сообщила о том, что 30 мая планируется провести внеочередное заседание, чтобы назначить выборы губернатора Калининградской области. По данным ЦИК, выборы должны пройти 8 сентября.