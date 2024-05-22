Пожароопасный период: какие меры принимает МЧС РК

«С начала пожароопасного периода текущего года уже зарегистрировано 33 лесных пожара, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в 4,4 раза. Также зарегистрировано 148 степных загораний общей площадью 353 га, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение в 5 раз».