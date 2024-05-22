Норвегия и Ирландия признали независимость Палестины. Израиль отзывает послов из этих стран

Норвегия официально признала Палестинское государство, заявил утром 22 мая норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.
«Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство. Без этого на Ближнем Востоке не может быть мира», — сказал он, добавив, что территориальное разграничение должно опираться на границы до 1967 года.
Решение норвежских властей вступит в силу 28 мая.
По сообщению Irish Times, такое же решение приняли власти Ирландии. Об этом объявил премьер-министр страны Саймон Харрис. По его словам, аналогичное решение также готовят власти Испании.
Премьер назвал это «исторически важным днем для Ирландии и Палестины». Он отметил, что этот шаг был направлен на то, чтобы помочь разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств.
Израиль решил отозвать послов в Норвегии и Ирландии из-за планов признать независимость Палестины, пишет AFP.
«Признание палестинского государства приведет к усилению терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира», — заявили в министерстве.
Сегодня государственность Палестины официально признают 138 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. Швеция в 2014 году стала первым членом Евросоюза, который в одностороннем порядке признал независимость Палестины. Несколько других европейских стран приняли такое решение до вступления в ЕС.
Узбекистан признал Палестину 25 сентября 1994 года.
Палестину не признают такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.