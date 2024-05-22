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Норвегия и Ирландия признали независимость Палестины. Израиль отзывает послов из этих стран

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Норвегия и Ирландия официально признали Палестину как государство. Власти Испании также готовятся к признанию в ближайшие дни, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Норвегия официально признала Палестинское государство, заявил утром 22 мая норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре.

«Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство. Без этого на Ближнем Востоке не может быть мира», — сказал он, добавив, что территориальное разграничение должно опираться на границы до 1967 года.

Решение норвежских властей вступит в силу 28 мая.

По сообщению Irish Times, такое же решение приняли власти Ирландии. Об этом объявил премьер-министр страны Саймон Харрис. По его словам, аналогичное решение также готовят власти Испании.

Премьер назвал это «исторически важным днем для Ирландии и Палестины». Он отметил, что этот шаг был направлен на то, чтобы помочь разрешить израильско-палестинский конфликт путем создания двух государств.

Израиль решил отозвать послов в Норвегии и Ирландии из-за планов признать независимость Палестины, пишет AFP.

В израильском МИД, комментируя планы Ирландии признать государственность Палестины, 21 мая призвали страну «не быть пешкой в руках ХАМАС».

«Признание палестинского государства приведет к усилению терроризма, нестабильности в регионе и поставит под угрозу любые перспективы мира», — заявили в министерстве.

Сегодня государственность Палестины официально признают 138 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. Швеция в 2014 году стала первым членом Евросоюза, который в одностороннем порядке признал независимость Палестины. Несколько других европейских стран приняли такое решение до вступления в ЕС.

Узбекистан признал Палестину 25 сентября 1994 года.

Палестину не признают такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия и Израиль.