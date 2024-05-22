Герасимов озвучил планы контрольной деятельности КГК на текущий год

«Наряду с продолжением жесткого контроля за расходованием государственных средств, ценами на потребительском рынке, работой реального сектора экономики комитет проведет ряд комплексных мероприятий по различным направлениям», — отметил Василий Герасимов.
Герасимов рассказал о работе по совершенствованию контрольной деятельности
Учитывая, что 2024 год объявлен Годом качества, ведомство продолжит контроль по обеспечению роста качества производимой продукции. Детальному анализу будут подвергнуты деятельность госорганов, осуществляющих надзор в сфере качества и безопасности пищевой продукции. Также КГК проведет оценку качества на всех этапах архитектурной и строительной деятельности, в сфере дорожного хозяйства и при оказании жилищно-коммунальных услуг.
Комплексно будет изучена работа предприятий реального сектора экономики с подготовкой предложений по оптимизации загрузки производственных мощностей, решению проблем сбыта, улучшению их финансового состояния. В числе новых направлений контроля — анализ эффективности работы в сфере нефтедобычи и торфяной промышленности.
«Приоритетное направление работы органов Комитета госконтроля в текущем году — максимально добиваться исполнения поручений главы государства», — отметил Василий Герасимов.
Глава КГК добавил, что на жестком контроле остается выполнение поручений Президента по обеспечению должной работы систем здравоохранения и образования. Пристальное внимание будет уделено эффективности функционирования потребкооперации.
Важнейшими направлениями деятельности Комитета останутся выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере — неуплата налогов, посредничество, коррупция, выплата заработной платы в конвертах.