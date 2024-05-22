Герасимов озвучил планы контрольной деятельности КГК на текущий год

Герасимов рассказал о работе по совершенствованию контрольной деятельности

Учитывая, что 2024 год объявлен Годом качества, ведомство продолжит контроль по обеспечению роста качества производимой продукции. Детальному анализу будут подвергнуты деятельность госорганов, осуществляющих надзор в сфере качества и безопасности пищевой продукции. Также КГК проведет оценку качества на всех этапах архитектурной и строительной деятельности, в сфере дорожного хозяйства и при оказании жилищно-коммунальных услуг.