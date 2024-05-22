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Герасимов озвучил планы контрольной деятельности КГК на текущий год

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов озвучил планы контрольной деятельности Комитета на текущий год на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

«Наряду с продолжением жесткого контроля за расходованием государственных средств, ценами на потребительском рынке, работой реального сектора экономики комитет проведет ряд комплексных мероприятий по различным направлениям», — отметил Василий Герасимов.

Герасимов рассказал о работе по совершенствованию контрольной деятельности
Учитывая, что 2024 год объявлен Годом качества, ведомство продолжит контроль по обеспечению роста качества производимой продукции. Детальному анализу будут подвергнуты деятельность госорганов, осуществляющих надзор в сфере качества и безопасности пищевой продукции. Также КГК проведет оценку качества на всех этапах архитектурной и строительной деятельности, в сфере дорожного хозяйства и при оказании жилищно-коммунальных услуг.

Комплексно будет изучена работа предприятий реального сектора экономики с подготовкой предложений по оптимизации загрузки производственных мощностей, решению проблем сбыта, улучшению их финансового состояния. В числе новых направлений контроля — анализ эффективности работы в сфере нефтедобычи и торфяной промышленности.

«Приоритетное направление работы органов Комитета госконтроля в текущем году — максимально добиваться исполнения поручений главы государства», — отметил Василий Герасимов.
Глава КГК добавил, что на жестком контроле остается выполнение поручений Президента по обеспечению должной работы систем здравоохранения и образования. Пристальное внимание будет уделено эффективности функционирования потребкооперации.

Важнейшими направлениями деятельности Комитета останутся выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере — неуплата налогов, посредничество, коррупция, выплата заработной платы в конвертах.

экономика