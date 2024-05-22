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ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области

ФНС опровергла данные об обысках и задержании главы свердловского УФНС Логинова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Появившаяся ранее информация в СМИ об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании главы управления Сергея Логинова не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.

«Информация в СМИ, появившаяся 21 мая, об обысках в УФНС по Свердловской области и задержании Сергея Логинова не соответствует действительности», — заявили в ФНС.

«В Управлении ФНС России по Свердловской области, а также в подведомственных территориальных налоговых органах обыски не проводились. Задержание и обыски в отношении Сергея Логинова также не производились», — добавили в ведомстве.