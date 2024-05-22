В Узбекистане запустят специальный call-центр для обращений жителей по улучшению работы махаллей

Это предусмотрено постановлением правительства от 18 мая 2024 года. Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства на государственном языке и вступил в силу 21 мая.
Средства фонда будут направлены на:
- поддержку и развитие деятельности махаллей, защиту их прав и законных интересов;
- реализацию принципа благополучного и безопасного соседства;
- поощрение и повышение квалификации членов «махаллинской семерки» и другие.
В документе также отмечено, что финансирование фонда «Обод ва хавфсиз махалла» из бюджета Министерства занятости и сокращения бедности будет прекращено.
Кроме того, в течение двух месяцев ассоциация должна открыть специальный call-центр для обращений жителей по улучшению деятельности махаллей, а также медиацентр, пресс-клуб и даже учебно-методический центр для работников системы махаллей Узбекистана.
Ассоциации махаллей Узбекистана безвозмездно передается санаторно-курортный комплекс «Навбахор» в Кибрайском районе Ташкентской области с обязательством по выплате оставшейся части кредита «Алокабанку».