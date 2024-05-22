В МИД назвали сообщение о запуске Россией аппарата против спутников вбросом

«Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость. Другое дело, что мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств», — заявил Рябков журналистам.