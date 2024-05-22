ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Там также отмечается, что «временно удерживаемые» на случай собственных непредвиденных рисков 10% депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Депозитарии также будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.