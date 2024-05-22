ЕС опубликовал решение об использовании доходов от российских активов

Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
Решение по российским активам добавлено в пакет экономических санкций ЕС против России. Там, в частности, указывается, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от активов РФ, будут удерживать 0,3% для дальнейшего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет ЕС.
«Центральные депозитарии могут временно удерживать долю, не превышающую 10% этих перечислений (“сумма, временно удерживаемая”), которая остается причитающейся Евросоюзу», — поясняется в документе.
Там также отмечается, что «временно удерживаемые» на случай собственных непредвиденных рисков 10% депозитарии могут хранить пять лет, после чего все неиспользованные на покрытие связанных с активами расходов средства должны быть также переведены в бюджет ЕС. Депозитарии также будут ежегодно отчитываться перед Еврокомиссией по состоянию хранящихся у них российских активов и временно удерживаемых ими 10% доходов от них.
Документ в приложении также содержит перечень инструментов ЕС, через которые будет осуществляться финансирование поддержки Украины. Такие инструменты будут пересматриваться ежегодно, впервые такой пересмотр должен пройти до 1 января 2025 года. Предложение по поправкам в перечень инструментов должны совместно предложить Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.