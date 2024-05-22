В Петербурге запретят иноагентам участвовать в выборах губернатора и депутатов

Законопроект о выборах раскритиковали «яблочники». Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что статус иностранного агента уже давно не связан с иностранным финансированием. «Сегодня в спешном порядке рассматривается четыре законопроекта, которые формально приводят городской закон в соответствии с федеральным. Уверен, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, что эти четыре закона расширяют преследования инакомыслия и усиливают дискриминацию граждан, имеющих собственную позицию и получающих за это ярлык иноагента. Да, именно за свою позицию, за несогласие с властью. Именно так пишет Минюст в аннотации к своим решениям о пополнении списка иноагентов. Может пора прекратить бесконечное неправовое разделение людей на “свой” и “чужой”? “, — выступил депутат с трибуны.