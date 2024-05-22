В Петербурге запретят иноагентам участвовать в выборах губернатора и депутатов

Кроме того в Уставе Санкт-Петербурга прописали, что полномочия депутата Заксобрания прекращаются досрочно, если он был внесен в список иноагентов. У парламентария-иноагента будет 180 дней после вступления закона в силу, чтобы обжаловать свой статус и добиться исключения из реестра.
Четыре законопроекта были внесены с голоса и рассмотрены на пленарном заседании в среду, 22 мая. Все документы были разработаны, как отметили их авторы, в целях приведения городских законов в соответствии с федеральным.
Законопроект о выборах раскритиковали «яблочники». Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов заметил, что статус иностранного агента уже давно не связан с иностранным финансированием. «Сегодня в спешном порядке рассматривается четыре законопроекта, которые формально приводят городской закон в соответствии с федеральным. Уверен, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, что эти четыре закона расширяют преследования инакомыслия и усиливают дискриминацию граждан, имеющих собственную позицию и получающих за это ярлык иноагента. Да, именно за свою позицию, за несогласие с властью. Именно так пишет Минюст в аннотации к своим решениям о пополнении списка иноагентов. Может пора прекратить бесконечное неправовое разделение людей на “свой” и “чужой”? “, — выступил депутат с трибуны.
Инициативы перед коллегами представлял один из авторов законопроектов Денис Четырбок («Единая Россия»). «Можно по разному относиться к нововведениям федерального закону, но он принят и вступил в силу. И мы с вами как ответственные региональные нормотворцы обязаны внести соответствующие изменения в наше городское законодательство», — высказался парламентарий.
Под действия поправок в Устав, после их принятия, попадет депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, которого 29 марта Минюст РФ внес в реестр иноагентов. Он намерен оспорить этот статус в суде.
Против всех законопроектов голосовали только трое: фракция «Яблоко» и депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов. При этом часть присутствующих парламентариев не высказалась никак.
В середине мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает включенным в реестр иностранных агентов россиянам участвовать в выборах на любых уровнях.
Согласно принятому закону, иноагенты не смогут занимать должности в органах публичной власти, в том числе выборные, если не смогут добиться своего исключения из реестра. Если на момент принятия закона иноагент занимает должность в органах власти, он должен будет в течение 180 дней с момента вступления закона в силу добиться своего исключения из реестра. В ином случае его полномочия будут досрочно прекращены.