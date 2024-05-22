«Мы приняли обязательство действовать в рамках центральных количественных ограничений договора по боезарядам и носителям. Этим сказано все, никаких отклонений от этой позиции нет», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли РФ засчитывать в лимитах по ДСНВ принятую на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».
Россия не нарушает лимиты по ДСНВ, заявил Рябков
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия не нарушает центральные лимиты по Договору о СНВ, принятие на вооружение МБР «Булава» не меняет позицию Москвы в отношении ограничений по договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.