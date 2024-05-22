Геннадий Головкин в составе делегации прибыл с визитом в Швейцарию

Делегация Национального Олимпийского комитета Казахстана во главе с президентом организации Геннадием Головкиным прибыла с визитом в Лозанну (Швейцария), сообщает ИА El.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Рабочая поездка станет важным шагом в укреплении международных спортивных связей и содействии развития Олимпийского движения в Казахстане.
Сегодня, 22 мая, делегация, куда также вошли генеральный секретарь Жанар Утешева и генеральный директор НОК Казахстана Нурлан Ногербек, посетила Олимпийский дом в Лозанне, являющийся штаб-квартирой МОК.
Для представителей НОК Казахстана была продемонстрирована презентация Олимпийского движения, которая затрагивала различные аспекты и особенности современного его развития во всем мире.
В рамках визита делегация НОК Казахстана проведет встречи с различными Департаментами МОК. Отметим, что главным событием рабочего визита станет встреча Геннадия Головкина с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.