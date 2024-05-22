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Геннадий Головкин в составе делегации прибыл с визитом в Швейцарию

Делегация Национального Олимпийского комитета Казахстана во главе с президентом организации Геннадием Головкиным прибыла с визитом в Лозанну (Швейцария), сообщает ИА El.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Источник: Национальный олимпийский комитет РК

Делегация Национального Олимпийского комитета Казахстана во главе с президентом организации Геннадием Головкиным прибыла с визитом в Лозанну (Швейцария), сообщает ИА El.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Рабочая поездка станет важным шагом в укреплении международных спортивных связей и содействии развития Олимпийского движения в Казахстане.

Сегодня, 22 мая, делегация, куда также вошли генеральный секретарь Жанар Утешева и генеральный директор НОК Казахстана Нурлан Ногербек, посетила Олимпийский дом в Лозанне, являющийся штаб-квартирой МОК.

Для представителей НОК Казахстана была продемонстрирована презентация Олимпийского движения, которая затрагивала различные аспекты и особенности современного его развития во всем мире.

В рамках визита делегация НОК Казахстана проведет встречи с различными Департаментами МОК. Отметим, что главным событием рабочего визита станет встреча Геннадия Головкина с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.