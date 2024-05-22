Глава государства поздравил вновь избранного президента Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.
«Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в информации.
Глава нашего государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама — счастья и благополучия.
«Убежден, что в период Вашего пребывания на этом посту Ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с Вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран», — говорится в телеграмме.