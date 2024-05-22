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Глава государства поздравил вновь избранного президента Вьетнама

Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Источник: Акорда

Глава государства поздравил вновь избранного президента Вьетнама, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в информации.

Глава нашего государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама — счастья и благополучия.

«Убежден, что в период Вашего пребывания на этом посту Ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с Вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран», — говорится в телеграмме.