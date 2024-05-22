Глава МИД Беларуси Алейник прибыл в Иран

Глава МИД будет представлять страну на официальной траурной церемонии в память о трагически погибших при крушении вертолета Президенте Исламской Республики Иран Эбрахиме Раиси, министре иностранных дел этой страны Хоссейне Амире Абдоллахиане и сопровождавших их лиц.
Похороны Президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Церемония прощания пройдет сначала в Тебризе, потом его тело направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а уже после в Мешхед.
Как сообщалось, 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Вместе с главой исламской республики летели министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем и начальник президентской охраны. Все пассажиры и экипаж вертолета погибли.
Ранее Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с трагической гибелью Президента этой страны и ряда высокопоставленных руководителей. В открытой в посольстве Ирана книге соболезнований от имени Президента Беларуси сделана запись со словами искренних соболезнований. «В моей памяти он навсегда останется как очень профессиональный и мудрый политик, который очень много сделал для укрепления белорусско-иранских отношений. Передаю слова поддержки и пожелания стойкости духа в связи с этой тяжкой утратой семьям, друзьям и коллегам погибших, глубоко скорблю вместе со всем иранским народом», — говорится в тексте.