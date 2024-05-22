Глава МИД Беларуси Алейник прибыл в Иран

Ранее Александр Лукашенко направил соболезнование Верховному лидеру Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с трагической гибелью Президента этой страны и ряда высокопоставленных руководителей. В открытой в посольстве Ирана книге соболезнований от имени Президента Беларуси сделана запись со словами искренних соболезнований. «В моей памяти он навсегда останется как очень профессиональный и мудрый политик, который очень много сделал для укрепления белорусско-иранских отношений. Передаю слова поддержки и пожелания стойкости духа в связи с этой тяжкой утратой семьям, друзьям и коллегам погибших, глубоко скорблю вместе со всем иранским народом», — говорится в тексте.