В Ростовской области стартовало электронное предварительное голосование по выбору кандидатов на осенние выборы

С 20 мая в некоторых территориях Ростовской области началось электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Таким образом, партия совместно с жителями выбирает потенциальных кандидатов на осенние выборы в городские думы Батайска, Азова и Таганрога, а также дополнительные выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу по трем округам.
Известно, что более 250 кандидатов (конкурс составил примерно три человека на место) подали свои кандидатуры для участия в отборе, около 30% из них — молодежь, есть и участники СВО. Только 11% из всех — действующие депутаты.
Надежность процедуры голосования в электронном формате оценила сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области, региональный координатор партийного партпроекта «Цифровая Россия» Ирина Рукавишникова.
— Создание и активное использование различных электронных способов организации избирательного процесса — важный шаг на пути масштабной цифровизации, которая в настоящее время затрагивает все ключевые направления развития нашей страны, — убеждена Ирина Рукавишникова. — При этом, партийная платформа является простым и эффективным инструментом взаимодействия всех участников избирательного процесса.
По словам декана факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, д.э.н. Татьяны Черкасовой все кандидаты подходят к участию в выборах ответственно, и все вместе они формируют сильный новый созыв.
Отмечается, что сейчас кандидаты занимаются сбором наказов от избирателей, контролируют процесс обновления объектов, включенных в народную программу, активно участвуют в мероприятиях, организованных в рамках партийных проектов, а также присоединяются к гуманитарной деятельности партии.
До 24 мая избиратели могут зарегистрироваться на платформе PG.ER.RU и принять участие в отборе будущих представителей «Единой России» на осенних выборах.