Олег Лавричев высказался по поводу обвинений в растрате

Экс-председатель гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в своем Telegram-канале высказался по поводу обвинений в растрате и своем уходе с должности.
Он напомнил, что написал заявление о сложении полномочий председателя и депутата Гордумы 13 мая. Олег Лавричев подчеркнул, что принимает это решение с большим сожалением.
Также бывший спикер поблагодарил коллег за совместную плодотворную работу и пожелал депутатам дальнейших успехов.
«На нашу долю выпал ответственный, напряженный и интересный отрезок времени, и я горжусь, что был с вами в одной команде!» — написал он.
Комментируя обвинения в растрате, Олег Лавричев допустил, что механизм оказания помощи онкобольным не был безукоризненным. Тем не менее, он напомнил, что такая схема работы позволила около 1 тысячи женщин Арзамасского района по ДМС пройти диагностику.
«Для меня это была социальная задача, забота. Помимо собственных затрат, единственной выгодой и доходом от этой работы для меня являлся факт помощи людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. Кто знает меня хорошо и давно, знает, что я не пройду мимо чужих трудностей, проблем и тем более — беды. Я и сейчас бы сделал то же в этой связи, если бы пришлось», — пояснил он.
Напомним, уголовное дело в отношении председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева возбуждено по двум статьям: о хищении денег путём растраты и о легализации имущества, приобретённого преступным путём, в особо крупном размере. В деле фигурирует сумма в 22,4 миллиона рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, в чём обвиняют спикера гордумы Нижнего Новгорода Олега Лавричева.