Олег Лавричев высказался по поводу обвинений в растрате

«Для меня это была социальная задача, забота. Помимо собственных затрат, единственной выгодой и доходом от этой работы для меня являлся факт помощи людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. Кто знает меня хорошо и давно, знает, что я не пройду мимо чужих трудностей, проблем и тем более — беды. Я и сейчас бы сделал то же в этой связи, если бы пришлось», — пояснил он.