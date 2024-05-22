Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией

«Мы уже говорили, что подобные решения, ну хотя мы видим, что они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является ни чем иным, как экспроприацией», — сказал он.