Влах призвала парламент Молдовы принять декларацию об обеспечении мира

"Я обращаюсь ко всем вам, ко всем фракциям и группам, потому что это касается всех наших граждан. Сегодня в обществе есть страх, что Молдову втягивают в опасные сценарии, которые угрожают нашей безопасности. Люди хотят быть уверенными, что в Молдове сохранится мир, что власть сделает для этого все возможное, — написала Влах в своем Telegram-канале.
Экс-башкан также обнародовала возможный текст декларации, принять которую она призвала весь депутатский корпус молдавского парламента. По мнению Влах, такой документ должен содержать в том числе заявления, в которых депутаты обязуются:
- воздерживаться от любых действий и заявлений, которые могут поставить под угрозу мир в Республике Молдова;
- организовать общественные консультации и дебаты в парламенте по всем действиям, которые предприняли власти и которые могут подорвать мир;
- обязать правительство и другие государственные институты отменить все решения, вызвавшие в обществе опасения, что Молдова готовится к войне;
- прекратить все внешние переговоры о вооружениях, военных миссиях, которые вызывают обеспокоенность граждан относительно риска втягивания страны в сценарии, которые могут подорвать мир.
«Принятие этого заявления станет прямым доказательством, что воля народа, воля граждан, действительно имеет для вас значение», — подчеркнула Влах.