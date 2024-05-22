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Влах призвала парламент Молдовы принять декларацию об обеспечении мира

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Глава общественной ассоциации «Платформа Молдова», экс-башкан Гагаузии Ирина Влах призвала молдавских депутатов рассмотреть и принять декларацию о необходимости обеспечения мира в стране.

Источник: Sputnik.md

"Я обращаюсь ко всем вам, ко всем фракциям и группам, потому что это касается всех наших граждан. Сегодня в обществе есть страх, что Молдову втягивают в опасные сценарии, которые угрожают нашей безопасности. Люди хотят быть уверенными, что в Молдове сохранится мир, что власть сделает для этого все возможное, — написала Влах в своем Telegram-канале.

Экс-башкан также обнародовала возможный текст декларации, принять которую она призвала весь депутатский корпус молдавского парламента. По мнению Влах, такой документ должен содержать в том числе заявления, в которых депутаты обязуются:

  • воздерживаться от любых действий и заявлений, которые могут поставить под угрозу мир в Республике Молдова;
  • организовать общественные консультации и дебаты в парламенте по всем действиям, которые предприняли власти и которые могут подорвать мир;
  • обязать правительство и другие государственные институты отменить все решения, вызвавшие в обществе опасения, что Молдова готовится к войне;
  • прекратить все внешние переговоры о вооружениях, военных миссиях, которые вызывают обеспокоенность граждан относительно риска втягивания страны в сценарии, которые могут подорвать мир.

«Принятие этого заявления станет прямым доказательством, что воля народа, воля граждан, действительно имеет для вас значение», — подчеркнула Влах.