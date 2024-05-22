Влах призвала парламент Молдовы принять декларацию об обеспечении мира

"Я обращаюсь ко всем вам, ко всем фракциям и группам, потому что это касается всех наших граждан. Сегодня в обществе есть страх, что Молдову втягивают в опасные сценарии, которые угрожают нашей безопасности. Люди хотят быть уверенными, что в Молдове сохранится мир, что власть сделает для этого все возможное, — написала Влах в своем Telegram-канале.