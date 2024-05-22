В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси

«Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, — хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков, комментируя отношение Кремля к заявлению Блинкена.