В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси

Ранее Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе Раиси.
«Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, — хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков, комментируя отношение Кремля к заявлению Блинкена.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.