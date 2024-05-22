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В Новосибирской области наблюдается острый дефицит сотрудников правоохранительных органов

Нехватка специалистов составляет 18%.

Источник: Сиб.фм

С начала 2024 года показатель вырос на 2%. Информацию о наборе на службу регулярно публикуют на сайтах и страницах в соцсетях местных органов власти. Также данные о вакансиях доводятся до сведения посетителей центров занятости и военкоматов.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев полагает, что причина нехватки полицейских заключается в низких окладах. По этой причине люди не спешат попасть на службу в государственные структуры.

Проблема существует во многих регионах России, а не только в Новосибирской области.