Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки

«Подразделениями “Южной” группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Клещеевка расположена примерно в 9 км от Артемовска (украинское название — Бахмут). По состоянию на 2001 год, там проживало 512 человек.
По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.