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Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки

Село Клещеевка в ДНР перешло под контроль российских сил, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями “Южной” группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Клещеевка расположена примерно в 9 км от Артемовска (украинское название — Бахмут). По состоянию на 2001 год, там проживало 512 человек.

По данным Минобороны, за минувшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.