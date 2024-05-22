Кремль не увидел политики в идее уточнить границу на Балтике

Накануне на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован документ Минобороны (на момент написания заметки проект удален), в котором предлагалось обновление координат госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. В ведомстве заявили, что действующие координаты были утверждены в 1985 году по морским картам «мелкого масштаба» и не соответствуют «современной географической обстановке».