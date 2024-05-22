«Под ударом»: на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести Конституционный суд республики.