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«Под ударом»: на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

МОСКВА, 22 мая — РИА новости. После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.

Источник: AP 2023

«Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — отметила она.

Эллиотт подчеркнула, что истечение срока полномочий только «подливает масла в огонь», ведь соперники Зеленского уже представляют его как «нелегитимного автократа, помешанного на власти».

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести Конституционный суд республики.