«Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов», — отметила она.
Эллиотт подчеркнула, что истечение срока полномочий только «подливает масла в огонь», ведь соперники Зеленского уже представляют его как «нелегитимного автократа, помешанного на власти».
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», оценку которых должен провести Конституционный суд республики.