Признание Палестины, границы на Балтике и слова Блинкена о Раиси. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин «продолжит работать по региональной тематике». Вечером он проведет встречу с главами регионов. Также у главы государства состоится несколько закрытых встреч.
Кроме того, Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
О решении ЕС по российским активам
Решение Совета ЕС по изъятию доходов от российских активов является «ничем иным, как экспроприацией» с нарушением всех правил и норм.
Европейские страны «осторожничают», они понимают потенциальную опасность таких решений и последствий, «которые неизбежны».
«Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам».
О признании Палестины
Россия выступает за урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной на основе двугосударственного решения: «Мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области».
Об американском оружии
«Горячие головы» в Конгрессе США, предлагая разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением американского оружия, хотят еще больше спровоцировать напряженность вокруг Украины. Они «следуют в общем фарватере внешней политики Вашингтона, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца».
О границах в Балтийском море
Предложение Минобороны об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки, «хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор».
Об утверждениях Пентагона
Кремль никак не комментирует предположение Пентагона о том, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.
Россия неоднократно выступала за запрет какого-либо оружия в космосе: «К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе США».
О прощании с Раиси
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США не скорбят в связи с гибелью Раиси, являются «хамским заявлением в отношении целого народа». «Трудно поверить, что дипломат такого уровня, как госсекретарь США Энтони Блинкен, мог позволить себе порадоваться гибели президента Ирана Эбрахима Раиси».
Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять Россию на прощании с Раиси «после того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени».
Об обвинениях ученых в госизмене
Кремль не комментирует обвинения в госизмене против нескольких российских ученых: «Это связано с работой специальных служб, с обвинениями в очень тяжком преступлении. И, не зная деталей, я не имею возможности как-то это комментировать».