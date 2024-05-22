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В России проходят учения с нестратегическим ядерным оружием

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Первый этап учения с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе РФ.

Источник: Sputnik.md

Минобороны России опубликовало кадры с мест проведения учения. В видеоролике показано выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер» и установка на них ракет, а также носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал» — истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Ранее оборонное ведомство России сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, при котором будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что учения будут проводиться в три этапа, и во втором из них также будет участвовать Белоруссия.