Куратор всех школ и детских лагерей покидает свердловское правительство

В министерстве Журавлеву называют одним из ключевых чиновников. Она курирует сферы общего и дополнительного образования, летнего отдыха, обучения детей с особыми образовательными потребностями, также отвечала за надзор и контроль в сфере образования. Кто сменит Журавлеву после отставки, пока неизвестно.