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Куратор всех школ и детских лагерей покидает свердловское правительство

Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева уходит в отставку. Как подтвердили ЕАН в департаменте информполитики, последним днем чиновницы, отвечавшей за работу школ региона, станет 3 июня.

Отставку Журавлевой официально утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Утверждается, что после увольнения она уйдет на пенсию. Журавлева проработала в команде главы минобразования Юрия Биктуганова почти 9 лет: должность замминистра она получила в начале июня 2015-го, покинув управление образования Первоуральска.

В министерстве Журавлеву называют одним из ключевых чиновников. Она курирует сферы общего и дополнительного образования, летнего отдыха, обучения детей с особыми образовательными потребностями, также отвечала за надзор и контроль в сфере образования. Кто сменит Журавлеву после отставки, пока неизвестно.