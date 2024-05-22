Куратор всех школ и детских лагерей покидает свердловское правительство

Отставку Журавлевой официально утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Утверждается, что после увольнения она уйдет на пенсию. Журавлева проработала в команде главы минобразования Юрия Биктуганова почти 9 лет: должность замминистра она получила в начале июня 2015-го, покинув управление образования Первоуральска.
В министерстве Журавлеву называют одним из ключевых чиновников. Она курирует сферы общего и дополнительного образования, летнего отдыха, обучения детей с особыми образовательными потребностями, также отвечала за надзор и контроль в сфере образования. Кто сменит Журавлеву после отставки, пока неизвестно.