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В Германии призвали Францию подтверждать громкие заявления по Украине действиями

Глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Францию увеличить помощь Киеву на фоне заявлений Эммануэля Макрона по ситуации на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что вклад Парижа в поддержку Киева контрастирует с исходящими из него заявлениями, пишет Politico.

«Проблема заключается в том, что Польша делает для своей соседки очень многое, Германия делает многое, а Франция по сравнению с ними делает мало», — указала Циммерман.

Она выразила надежду, что Франция, которая является «важным государством», будет не только выступать с «сильными речами», но и подкреплять их действиями.

До этого глава первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что в случае отправки французских войск на территорию Украины ответ РФ будет лежать не только в политической плоскости.

Студенников напомнил, что резкая риторика президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживается союзниками Парижа по НАТО. Кроме того, заявления о солдатах Североатлантического альянса на Украине, в том числе французах, вызывают отторжение у большей части жителей Франции, добавил он.