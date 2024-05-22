В Германии призвали Францию подтверждать громкие заявления по Украине действиями

Студенников напомнил, что резкая риторика президента Франции Эммануэля Макрона не поддерживается союзниками Парижа по НАТО. Кроме того, заявления о солдатах Североатлантического альянса на Украине, в том числе французах, вызывают отторжение у большей части жителей Франции, добавил он.